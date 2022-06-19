Денис Абрамов, 19 июня 2022, 17:44 — REGNUM В Железноводске на живописном озере Каррас прошёл семейный фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья». Главная цель мероприятия — укрепление института семьи, популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Озеро Каррас
Озеро Каррас
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Впервые фестиваль прошёл в 2018 году и с того момента проводится ежегодно. Принять участие могли все желающие — как спортивные команды и опытные туристы, так и просто местные жители и гости Кавказских Минеральных Вод. Программа фестиваля включала в себя спортивное ориентирование, стрельбу из лука, скалолазание, конкурсы, праздник красок Холи и возможность пожить в настоящем палаточном лагере.

Озеро Каррас
Озеро Каррас
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Озеро Каррас
Озеро Каррас
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Озеро Каррас
Озеро Каррас
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Палаточный городок
Палаточный городок
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Полевая кухня
Полевая кухня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрельба из лука
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Канатная дорога
Канатная дорога
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Канатная дорога
Канатная дорога
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»
Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»
Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Карта местности
Карта местности
Денис Абрамов © ИА REGNUM

По словам директора фестиваля Данилы Харченко, в этом году зарегистрировалось 170 человек, 45 семей.

«Большая часть участников, примерно 70 процентов, — это республики Северного Кавказа, Ставропольский край, но есть команды и из Ростовской области, из Санкт-Петербурга и даже из Владивостока. Кто-то просто отдыхал в санатории, но туризм близок по духу узнали о мероприятии, решили принять участие. Если не было палатки, спального мешка, мы предоставляем необходимую экипировку. Цель фестиваля — показать возможность активного отдыха на свежем воздухе для семей с детьми. Жизнь на природе, совместное участие в соревнованиях для семьи это объединяющий фактор», — добавил Харченко.

Раздача сувениров
Раздача сувениров
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Празник красок Холи
Празник красок Холи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Празник красок Холи
Празник красок Холи
Празник красок Холи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Празник красок Холи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Скалолазание
Скалолазание
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Скалолазание
Скалолазание
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Палаточный городок
Палаточный городок
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Озеро Каррас
Озеро Каррас
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участники фестиваля купаются в озере
Участники фестиваля купаются в озере
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участники фестиваля купаются в озере
Участники фестиваля купаются в озере
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Озеро Каррас
Озеро Каррас
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Отдых
Отдых
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»
Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»
Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Мы не первый раз сюда приезжаем, с сыном приехали. На мой взгляд, это такое мероприятие, которое объединяет людей, народы… Хороший пример здорового образа жизни для детей и взрослых, это очень круто, интересно! Чем больше таких мероприятий, тем лучше», — отметил участник фестиваля Роман из Владикавказа.