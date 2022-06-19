19 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 17:44 — REGNUM В Железноводске на живописном озере Каррас прошёл семейный фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья». Главная цель мероприятия — укрепление института семьи, популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Озеро Каррас Денис Абрамов © ИА REGNUM

Впервые фестиваль прошёл в 2018 году и с того момента проводится ежегодно. Принять участие могли все желающие — как спортивные команды и опытные туристы, так и просто местные жители и гости Кавказских Минеральных Вод. Программа фестиваля включала в себя спортивное ориентирование, стрельбу из лука, скалолазание, конкурсы, праздник красок Холи и возможность пожить в настоящем палаточном лагере.

Озеро Каррас Денис Абрамов © ИА REGNUM

Озеро Каррас Денис Абрамов © ИА REGNUM

Озеро Каррас Денис Абрамов © ИА REGNUM

Палаточный городок Денис Абрамов © ИА REGNUM

Полевая кухня Денис Абрамов © ИА REGNUM Полевая кухня Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрельба из лука Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрельба из лука Денис Абрамов © ИА REGNUM Стрельба из лука Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрельба из лука Денис Абрамов © ИА REGNUM

Канатная дорога Денис Абрамов © ИА REGNUM

Канатная дорога Денис Абрамов © ИА REGNUM

Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Карта местности Денис Абрамов © ИА REGNUM

По словам директора фестиваля Данилы Харченко, в этом году зарегистрировалось 170 человек, 45 семей.

«Большая часть участников, примерно 70 процентов, — это республики Северного Кавказа, Ставропольский край, но есть команды и из Ростовской области, из Санкт-Петербурга и даже из Владивостока. Кто-то просто отдыхал в санатории, но туризм близок по духу — узнали о мероприятии, решили принять участие. Если не было палатки, спального мешка, мы предоставляем необходимую экипировку. Цель фестиваля — показать возможность активного отдыха на свежем воздухе для семей с детьми. Жизнь на природе, совместное участие в соревнованиях — для семьи это объединяющий фактор», — добавил Харченко.

Раздача сувениров Денис Абрамов © ИА REGNUM

Празник красок Холи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Празник красок Холи Денис Абрамов © ИА REGNUM Празник красок Холи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Скалолазание Денис Абрамов © ИА REGNUM

Скалолазание Денис Абрамов © ИА REGNUM

Палаточный городок Денис Абрамов © ИА REGNUM

Озеро Каррас Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники фестиваля купаются в озере Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники фестиваля купаются в озере Денис Абрамов © ИА REGNUM

Озеро Каррас Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отдых Денис Абрамов © ИА REGNUM

Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья» Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Мы не первый раз сюда приезжаем, с сыном приехали. На мой взгляд, это такое мероприятие, которое объединяет людей, народы… Хороший пример здорового образа жизни для детей и взрослых, это очень круто, интересно! Чем больше таких мероприятий, тем лучше», — отметил участник фестиваля Роман из Владикавказа.