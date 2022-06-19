Москва, 19 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

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«Так, в 13:30 18 июня пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе н. п. Широкое Днепропетровской области», — отмечается в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 207 самолетов и 132 вертолета.