Исламабад, , 13:47 — REGNUM По словам бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, за его недавним смещением с этой должности стояли США и также этому способствовал визит пакистанского политика в Россию в феврале 2022 года. Он заявил об этом 19 июня в интервью британской газете The Sunday Times.

Имран Хан World Economic Forum

Как указал Хан, ранее посол Пакистана в Вашингтоне отправил ему телеграмму по итогам своей встречи с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу перед голосованием о вотуме доверии ему в пакистанском парламенте, состоявшему в начале апреля 2022 года.

При этом бывший пакистанский премьер-министр отметил, что посол страны США предупредил его, что в случае, если Хана не отправят в отставку, Пакистан испытает на себе все последствия такого решения и «все будет прощено» в обратном случае.

Кроме того, бывший глава пакистанского правительства уточнил, что, по его данным, за голосование против него парламентариям Пакистана давали взятку, размер которой «составлял $1 млн».

В то же время, Хан уточнил, что не стал обнародовать эту телеграмму, потому что в этом случае враги Пакистана якобы могли взломать шифр, при помощи которого её передали.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Манзур Паштин, лидер пуштунского движения в Пакистане, раскритиковал обращение пакистанских силовиков и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с афганскими больными и мигрантами на пограничных пунктах Спинбулдак и Чаман.