Москва, 18 октября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Госдума 18 октября приняла в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Закон принят в третьем чтении», — говорится в сообщении.

Соавторами законопроекта стали председатель Госдумы, главы фракций и практически все депутаты.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что настал момент, когда следовало бы подумать об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Он отметил, что этот вопрос следует рассмотреть депутатам Госдумы.

Президент напомнил, что Россия подписала и ратифицировала ДВЗЯИ. Однако США, подписав договор, так его и не ратифицировали. Поэтому и России следует отозвать ратификацию.

ДВЗЯИ, принятый ГА ООН в 1996 году, вводит запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. В силу он не вступил, поскольку не все страны, без участия которых договор не имеет смысла, ратифицировали его.

Госдума 17 октября единогласно приняла законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ в первом чтении.

В МИД 16 октября заявили, что отмена Россией ратификации ДВЗЯИ не означает, что страна намерена проводить ядерные испытания. Отзыв ратификации происходит по принципу взаимности.