Москва, , 13:44 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 207 самолетов и 132 вертолета. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Также уничтожены 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3715 единиц военной автомобильной спецтехники.

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