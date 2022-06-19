Москва, , 13:42 — REGNUM Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 ВС Украины в районе Червонная Долина Николаевской области. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также сбито 8 украинских БПЛА в районах н. п. Червоный Шахтер, Заводы, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная ЛНР и в районе острова Змеиный.

Кроме того, перехвачены 3 тактические ракеты «Точка-У» в районах Новозвановка и Новоалександровка ЛНР, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах н. п. Большие Проходы Харьковской области и Червонная Долина Николаевской области.

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