Томск, , 13:41 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 854 человека. Излечились к настоящему времени 130 461 пациент, в том числе 52 за сутки.

Выявлено 29 новых носителей, десять заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 132 185.