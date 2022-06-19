19 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 18:33 — REGNUM Ставропольские садоводы приступили к сбору урожая черешни. Работы продлятся до середины июля, пока не будут собраны ягоды поздних сортов. В одном из садов в Кочубеевском районе побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Поля с зерновыми культурами в КФХ Гавриленко Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Черешня Александр Погожев © ИА REGNUM Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

В саду на хуторе Васильевский у главы крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Гавриленко плодоносят 90 деревьев черешни. Большая часть из них была заложена около 20 лет назад. Урожай собирают не только работники КФХ, но и волонтёры.

Владимир Гавриленко Александр Погожев © ИА REGNUM

«При хорошем урожае собираем в среднем по три-пять вёдер с одного дерева. В этом году из-за жары похуже урожай. Но главное, что в ней нет химикатов. Та дозировка, которая положена при обработке, делится пополам. Уборка длится с начала июня до середины июля. Сорта разные — от ранних до поздних», — говорит Владимир Гавриленко.

Любовь к садоводству у Владимира Васильевича с детства. Отец трудился в этой отрасли, брат работал бригадиром на садах, затем и сам Владимир Васильевич охранял сады, поэтому с технологиями знаком давно. На закладку сада у главы КФХ ушло дня три. На третий год деревья уже дали первый урожай.

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM Черешня Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

«Растениеводство у меня основной вид деятельности. Сад был заложен не для бизнеса, а для души, чтобы обеспечить ягодами школы и детские сады. У сада была, так сказать, гуманитарная миссия. Сеем мы и зерновые культуры: овес, ячмень, пшеницу, кукурузу, сою. Занимались свекловодством — сахарную свёклу сеяли, но сейчас очень затратно», — отмечает Владимир Гавриленко.

Кроме черешни в саду Владимира Гавриленко собирают абрикосы, груши, яблоки и сливы.

Сбор урожая черешни в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Александр Погожев © ИА REGNUM

Крестьянско-фермерское хозяйство Александр Погожев © ИА REGNUM

Крестьянско-фермерское хозяйство Александр Погожев © ИА REGNUM

Поля с зерновыми культурами в КФХ Гавриленко Александр Погожев © ИА REGNUM

Стоит отметить, что с начала 2022 года ставропольские садоводы получили более 444 млн рублей господдержки. Деньги были выделены в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства».