Москва, , 13:40 — REGNUM За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Также уничтожено 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня, 28 специальных автомобилей.

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