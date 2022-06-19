Москва, 19 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Также уничтожено 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня, 28 специальных автомобилей.