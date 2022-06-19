Москва, , 13:38 — REGNUM Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Так, военнослужащий 22-ой мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе н. п. Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 — безвозвратные.

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