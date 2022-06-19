Москва, 19 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон-2022 под грузинским флагом. Об этом 19 июня сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

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29-летняя Дзаламидзе является 44-й ракеткой мира и чемпионкой двух турниров WTA в парном разряде.

Дзаламидзе родилась в Москве и выступала под российским флагом. Её последним турниром в качестве представительницы России стал Открытый чемпионат Франции 2022 года, где она сыграла в паре с Камилой Рахимовой, а также выступила в миксте вместе с представителем Казахстана Александром Бубликом.

На Уимблдоне Дзаламидзе сыграет в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич.

Напомним, организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.