Российская теннисистка сменила гражданство и сыграет на Уимблдоне
Москва, 19 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон-2022 под грузинским флагом. Об этом 19 июня сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
29-летняя Дзаламидзе является 44-й ракеткой мира и чемпионкой двух турниров WTA в парном разряде.
Дзаламидзе родилась в Москве и выступала под российским флагом. Её последним турниром в качестве представительницы России стал Открытый чемпионат Франции 2022 года, где она сыграла в паре с Камилой Рахимовой, а также выступила в миксте вместе с представителем Казахстана Александром Бубликом.
На Уимблдоне Дзаламидзе сыграет в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич.
Напомним, организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.