Барнаул, , 13:35 — REGNUM Дорожные и коммунальные службы устраняют последствия мощного ливня в Барнауле. Как сообщает 19 июня телеграм-канал городской мэрии, непогода стала причиной затопления нескольких участков проезжих частей дорог: на пересечении улицы Попова с Павловским трактом, на улице Малахова в районе остановки «Бия», на перекрестке улиц Бехтерева и Червонной.

Последствия ливня в Барнауле Мэрия Барнаула

Работники МБУ «Автодорстрой» очищают проблемные участки ливневой канализации в Барнауле для ускорения спуска воды, так как

ливневые колодцы не справляются с объемом выпавших осадков. При необходимости рабочие убирают решетки, чтобы ускорить спуск воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий на ближайшие дни.

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