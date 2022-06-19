Москва, 19 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Тренировки расчетов ОТРК «Искандер»

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в районах н. п. Авдеевка, Максимильяновка, Георгиевка, Зеленое Поле ДНР, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска ЛНР.