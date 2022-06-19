Токио, 19 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Японские компании Sony и Honda подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке и производству электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Sony.

Steve Maw Sony

Совместное предприятие получит название Sony Honda Mobility Inc. Японские компании рассчитывают начать продажу электромобилей этой компании в 2025 году. Перед запуском совместного бизнеса им необходимо получить разрешение соответствующих органов.

Совместная работа над электромобилями позволит объединить опыт двух компаний. Honda обладает передовыми технологиями в сфере безопасности, технологии производства кузовов и управления послепродажным обслуживанием. Sony разрабатывает и производит датчики и телекоммуникационные системы для автомобилей.

«Мы планируем в полной мере использовать технологические активы, которыми обладают две компании в различных областях… Объединив опыт обеих компаний мы сможет проложить дорогу в новую эру», — отметил представитель Honda Motor Ясухидэ Мизуно.