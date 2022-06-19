Москва, , 13:32 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами ВСУ в районах н. п. Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка ДНР, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска ЛНР. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.

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