Вашингтон, 19 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Властям Соединенных Штатов не удалось перетянуть глобальный Юг на свою сторону на фоне кризиса на Украине с целью изолировать Россию. Об этом 19 июня говорится в статье Брюса Джонса в американском издании Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как считает автор статьи, нейтралитет этих стран в ситуации конфликта на Украине стал для США шоком и причиной возникновения такой ситуации, по его мнению, является игнорирование Вашингтоном интересов глобального Юга и глубокого недовольства последнего этим обстоятельством.

«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», — говорится в материале.

Кроме того, указывается, что также дипломаты из Африки и латинской Америки высказались с критикой по поводу избыточной приверженности Вашингтона насаждаемому им международному порядку, «основанному на интересах США».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня российский президент Владимир Путин заявил, что по итогам Холодной войны американцы решили, что они неподсудны, их интересы — важнейшие в мире.