Москва, , 13:30 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях ВСУ. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Кроме того, 19 июня в 02:05 в районе н. п. Селидово ДНР нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

В результате уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

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