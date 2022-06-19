Москва, , 13:27 — REGNUM 19 июня в 02:05 в районе н. п. Селидово ДНР нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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«Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров», — отмечается в сообщении.

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