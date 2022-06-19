Москва, 19 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В 20:20 18 июня высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

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Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19:20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе.