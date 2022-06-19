Москва, , 13:20 — REGNUM За минувшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пуск ракеты «Калибр» Пресс-служба Минобороны России

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«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — отметил он.

Кроме того, подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил РФ освобожден населенный пункт Метелкино.

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