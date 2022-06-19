Париж, , 13:17 — REGNUM Португальский полузащитник футбольного клуба «Лилль» Ренату Санчеш попал в сферу интересов команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 19 июня сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в одной из соцсетей.

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По данным источника, 24-летний португалец уже с января мог перейти в парижскую команду. Также уточняется, что сторонами уже согласованы условия контракта футболиста, однако пока ещё не заключена сделка с «Лиллем» по переходу игрока.

При этом ранее стало известно, что полузащитника также намерена заполучить в свой состав команда «Милан».

Отметим, в минувшем сезоне Ренату Санчеш сыграл в составе Лилля в 43 матчах и отличился в них тремя забитыми мячами и девятью голевыми пасами.