Пенза, 19 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Удивительные примеры мужества и самопожертвования, которые идут от их «внутреннего нравственного чувства», показывают в ходе спецоперации по денацификации Украины военные Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 19 июня заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после литургии в Спасском кафедральном соборе Пензы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Мы, прошедшие через все те гонения (в советское время — ред.), через всю ту безбожную идеологию, мы как народ воспряли и строим храмы, и растет в нас чувство любви к отечеству, и видим, как сейчас наши молодые ребята защищают Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают наших воинов, рассказывают мне об удивительных примерах мужества, самопожертвования и даже способности жизнь свою положить за друга своего», — сказал Кирилл, трансляцию проповеди которого вел телеканал «Союз».

Также патриарх отметил, что такие вещи, по его мнению, проявляются российским военными не из-за желания получить высокую зарплату, поощрение от начальства или продвижение по службе, а от «от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров Курской области.