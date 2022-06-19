19 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В соцсетях знают, почему самым уязвимым местом лидеров Евросоюза является электоральный рейтинг и что будет, когда Путин действительно ударит.

Светлана Шаповалова, , 14:05 — REGNUM Соцсетям понравилось выражение The Wall Street Journal по поводу того, что Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров — их электоральному рейтингу. Люди напомнили, что российский президент пока не ударил, а только дружески похлопал. Есть мнение, что российский лидер как никогда близок к тому, чтобы президентом объединенной Европы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные мнения из соцсетей.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Самое уязвимое «место» европейских лидеров то, на котором все нормальные люди сидят», — считает Александр Иванов.

«Всё решается просто. Германии и сателлитам нужно просто вступить в Россию. Рублевая зона, единая энергетическая система… безвизовый режим», — предлагает Евгений Лопухин.

«И тут Путин виноват. Навешал санкций на безобидную Европу», — иронизирует Александр Касперский.

«И в Европе выборы Путин контролирует?! А все их евросборные существуют только для того, чтобы санкции генерировать?» — спрашивает Ирина Николаева.

«И налог в США ввел, и цены поднял, и вот теперь и по рейтингу ударил. Всемогущ. Циничные западные твари, прежде всего, по отношению к своему же населению», — высказалась Мария Ш.

«Европейские избиратели точно спасибо не скажут. Ладно бы только выборы провалились, а то ведь могут и на улицы выйти. И чем все закончиться может, никому неизвестно», — соглашается Николай Волков.

«Если б хоть что-то решал европейский народ в своих странах, они бы никогда не допустили такого отношения к России своей власти. Это же настоящий суицид своей экономики и, собственно, конец благополучной жизни в Европе. США в ладошки хлопает, а видимость создаёт, что ей от России плохо и в этом Путин виноват. Хитрожопят пиндосики. Убирают евроконкурентов», — считает Виктор Митрохин.

«Путин пока не ударил. Путин пока вас дружески похлопал… Если ударит, вы уже не очухаетесь», — поделился мнением Евгений Кириллов.

«Лидеры стан Евросоюза сами себя ударили по своему уязвимому месту. Никаких ощутимых санкций против ЕС Россия не вводила. Всё сделали сами. Вероятно, членовредительство у европейцев в генах», — считает Петр Кратов.

«Нормально так, сами там назакручивали себе гаек разными санкциям, а теперь удивляются: «Путин ударил». Привыкли всю историю слабые, но богатые колонии грабить, которые вообще ничем ответить не могут, а тут Россия даже толком не ответила, а уже — опаньки — что-то пошло не так», — иронизирует С.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Проблема Запада в том, что там управляют политики, а не государственные деятели, политик думает о следующих выборах, а государственный деятель о следующих поколениях. Поэтому они и принимают такие бездумные решения, как то санкции против России, чтобы получить одобрение электората, но нынешние политики настолько глупы, что даже не думают о том, что будет здесь и сейчас», — рассуждает М.

«Выбирают Путина не потому, что где-то хуже, чем у нас, а потому, что у нас стало значительно лучше, чем было», — считает Александр Травкин.

«Наш президент лучший! РОССИЯ — ВЕЛИКАЯ СТРАНА, НЕ ЗНАВШАЯ ПОРАЖЕНИЙ!» — поддерживает Светлана.

«Путин как никогда близок к тому, чтобы стать президентом объединенной Европы. Европейцам только скажи, что сделаем цены прежними…» — отметил Виталий Стрельников.

«Господи, дай сил нашему президенту. Дай сил нашему воинству», — пожелал Иван.

Напомним, о том, что российский президент Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза (по урне для голосования), сообщило издание The Wall Street Journal.

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