Москва, , 13:10 — REGNUM Основатель группы «На-На» Бари Алибасов в эфире телешоу «Пусть говорят» прокомментировал сообщения о свадьбе со своей сиделкой Еленой. По его словам, кроме рабочих отношений их ничего не связывает.

Бари Алибасов Бари Алибасов

«Лена — это моя помощница, которая работает со мной уже 1,5 года. У нее прекрасный муж, прекрасный сынок», — рассказал он.

В студию пришла сама Елена, которая назвала глупостью слухи о ее свадьбе с продюсером.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 27 мая Алибасов якобы женился на своей седьмой избраннице.