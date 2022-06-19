19 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что спецоперация России на Украине может продолжаться на протяжении длительного времени.

Оксана Переможенко, , 13:52 — REGNUM Спецоперация России на Украине может продолжаться на протяжении длительного времени. Об этом 19 июня написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для газеты Sunday Times.

Drang nach Osten Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джонсон считает, что стратегия Москвы в ходе спецоперации сводится к постепенному истощению военного потенциала Украины. Поэтому, добавил он, «союзникам» нужно всячески поддерживать жизнеспособность киевского режима.

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Заявление Джонсона обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что у стран Евросоюза назревают проблемы и может так оказаться, что уже зимой Европе будет не до Украины ввиду наличия внутренних проблем. Иные также напомнили о словах Джонсона о том, что Украина будет «воевать до последней капли крови» (до последнего украинца).

«Ну раз так, то необходимо откалибровать склады с зимней амуницией ВСУ и продолжать бить по тягловым, мостам и так далее. Раз они договариваться не хотят, то можно ударить и по хранилищу газа на Западенщине (западной Украине. — О. П.). Хотите воевать — несите деньги», — написал Frost.

«Зима близко. Скоро все эти правительства снесут их же голодные и холодные граждане», — считает один из участников обсуждения.

«Ну, тогда больше не будет никакой Украины на этом свете. С чем пришли когда-то, с тем и войдёте в свой Евросоюз, о котором… так давненько мечтали», — комментирует Dmitry.

«Опять прозвучала, хоть и завуалированно, фраза «воевать до последнего украинца». Хорошо Борьке чужими руками жар загребать», — отреагировала Марина К.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Англичанка по-прежнему гадит. Ничего не меняется в этом мире. Столько времени прошло, а они как чужими руками воевали против России, так и продолжают воевать. И ненавидеть стали только больше…» — пишет Alexander.

«Мне даже интересно, как они переобуваться-то будут. А ведь будут. Или понимают, что ответ за слова держать не придется, потому что их скоро свои же сметут с насиженных мест», — добавила Тоня М.

«Зиму-то протянете, англосаксы?» — с сарказмом поинтересовался «Дышите не дышите».

«Так и знал, что так будет. Ибо пилят деньги на войне», — отметил Roman S.

Кому война, а кому мать родна Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Джонсон если хочет, пускай на своей земле и воюет, раз ему так хочется», — добавила Ирина М.

«Это цель Джонсона — длительные военные действия», — отметил Алан Т.

«Согласен с Бориской, пусть не ослабляют поддержки. Финны скоро перестанут летать, немцы — мыться, англичане — греться, французы — есть, а все остальные перестанут делать всё это сразу. Но поддержка Украины быть должна. Молодец, Бориска», — добавил 56 741.

«Конфликт на Украине затянется ровно на столько, сколько будет необходимо России для тестирования и обкатки её новых типов вооружений и получения прочих опыта и навыков ведения современных войн. А ещё мне кажется, Россия тупо стебётся, глумится и издевается над «гегемоном», наглядно показывая остальным странам, что он уже давно порвался и ни на что не способен», — отметил Владимир С.

«На какие годы? Зимой Европе будет не до Украины», — пишет Данила Б.

«До последнего украинца, деньги надо отработать», — с сарказмом подытожил Славик У.