Красноярск, 19 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 10 865 человек. Выздоровели к настоящему времени 354 849 пациентов, в том числе 44 за последние сутки.

Выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, 18 из них госпитализированы в ковидные стационары. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 366 636.