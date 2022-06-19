Вашингтон, , 13:00 — REGNUM По самому уязвимому месту лидеров стран Евросоюза — их электоральному рейтингу, смог нанести удар президент России Владимир Путин. Об этом 19 июня сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», — указывается в материале издания.

Также уточняется, что, как считают авторы статьи, для лидеров стран Европы выборы в этих условия станут тяжелейшим испытанием, так как им будет крайне сложно добиться желаемых результатов из-за недовольства европейцев резким увеличением цен на энергоносители.

Кроме того, добавляется, что из-за этого правительствам стран ЕС приходится увеличивать свои расходы для смягчения удар по потребителям. В качестве примера указывается президент Франции Эммануэль Макрон, ранее одобривший выделение €28 млрд на ограничение цен на газ и предоставление скидки на бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Германии намерены более активно использовать электростанции на угле в качестве одного из путей для экономии газа и заполнения им подземных газохранилищ (ПХГ) страны.