Вашингтон, 19 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. По самому уязвимому месту лидеров стран Евросоюза — их электоральному рейтингу — смог нанести удар президент России Владимир Путин. Об этом 19 июня сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», — указывается в материале издания.

Также уточняется, что, как считают авторы статьи, для лидеров стран Европы выборы в этих условиях станут тяжелейшим испытанием, так как им будет крайне сложно добиться желаемых результатов из-за недовольства европейцев резким увеличением цен на энергоносители.

Кроме того, добавляется, что из-за этого правительствам стран ЕС приходится увеличивать свои расходы для смягчения удара по потребителям. В качестве примера указывается президент Франции Эммануэль Макрон, ранее одобривший выделение €28 млрд на ограничение цен на газ и предоставление скидки на бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Германии намерены более активно использовать электростанции на угле в качестве одного из путей для экономии газа и заполнения им подземных газохранилищ (ПХГ) страны.