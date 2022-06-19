Токио, 19 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии предоставит субсидии в размере до 476 млрд иен ($3,5 млрд) на строительство завода по производству полупроводниковых изделий в префектуре Кумамото. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Karl-Ludwig Poggemann Микросхема

Новое предприятие будет принадлежать компании JASM (дочерняя компания тайваньского гиганта TSMC). Также доли в компании имеют японские корпорации Sony и Denso.

Этот проект стал первым, получившим субсидии из государственного фонда, созданного правительство Японии для укрепления местной электронной промышленности. Общие инвестиции в проект составят около $8,6 млрд. Таким образом, правительство Японии покроет около 40% затрат.

Строительство завода началось в апреле текущего года. Консорциум планирует запустить производство в декабре 2024 года.