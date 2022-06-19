Канберра, 19 июня 2022, 12:58 — REGNUM Австрийского теннисиста 28-летнего Доминика Тима заподозрили в съемках порнографического видео, передает 19 июня Eurosport.
Спортсмен тренировался на территории теннисной академии в Трайскирхене и издавал громкие звуки. Соседи вызвали полицию. Прибывшие на корт сотрудники полиции не стали прерывать занятия теннисиста.
«Я тренировался без майки, все подумали… мы снимаем порно», — прокомментировал инцидент Тим, добавив, что это не первый раз, когда на него жалуются.
За свою карьеру Тим выиграл 17 титулов на турнирах ATP.