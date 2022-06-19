Курск, 19 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров Курской области. Об этом 19 июня заявил глава региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

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По его словам, незначительно пострадал один из домов на окраине хутора. Среди мирного населения раненых нет.

«Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. … Пострадавших нет. Безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают наши военнослужащие», — написал он.

17 июня в результате обстрела со стороны Украины несколько домовладений в селе Гордеевка Кореневского района Курской области получили повреждения.