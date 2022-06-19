Москва, 19 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила пять самых полезных и питательных блюд для завтрака.

Яйца куриные

По ее словам, яйца всмятку — один из идеальных завтраков, который можно сочетать с салатом из овощей. Также к этому блюду стоит добавить подсушенный хлеб.

Второй вариант утреннего блюда — творог, омлет, либо ленивая запеканка, рассказала она «Известиям».

Также медик посоветовала заменить чай и кофе горячей водой с лимоном.