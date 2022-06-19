Москва, 19 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду давно не скрывает враждебности к России. Об этом 19 июня написал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

@Alexey_Pushkov/Twitter Алексей Пушков

«Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе «партнерства»? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что в этом случае партнерства нет и быть не может, а также добавил, что в это же время проходит совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии.

Помимо этого, российский сенатор добавил, что при этом Кишинёв заключает с Бухарестом военно-политические соглашения, запрещает российские новостные программы и арестовывает тех, кто носит георгиевскую ленту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал публичный отказ от закупок российского природного газа и закупку его же из других источников или в другом виде.