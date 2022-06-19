Донецк, , 12:45 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку минами. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:26 — н.п. Дзержинск (ш-та Южная) — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 60 мм», — отмечается в сообщении.

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