Стамбул, Турция, , 12:43 — REGNUM Бывший главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис возглавил турецкий «Фенербахче». Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что турецкий клуб подписал с 51-летним греческим специалистом трёхлетний контракт.

В сентябре 2021 года Итудис стал главным тренером сборной Греции по баскетболу, с которой также продолжит работу.

Напомним, Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 по 2022 год. Под его руководством команда дважды выиграла Евролигу (2016, 2019) и шесть раз — Единую лигу ВТБ.

В сезоне 2021/22 ЦСКА проиграл «Зениту» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счётом 3:4 и впервые за 20 лет не смог завоевать титул чемпиона России.

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