Стамбул, Турция, 19 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис возглавил турецкий «Фенербахче». Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Димитрис Итудис

Отмечается, что турецкий клуб подписал с 51-летним греческим специалистом трёхлетний контракт.

В сентябре 2021 года Итудис стал главным тренером сборной Греции по баскетболу, с которой также продолжит работу.

Напомним, Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 по 2022 год. Под его руководством команда дважды выиграла Евролигу (2016, 2019) и шесть раз — Единую лигу ВТБ.

В сезоне 2021/22 ЦСКА проиграл «Зениту» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счётом 3:4 и впервые за 20 лет не смог завоевать титул чемпиона России.

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