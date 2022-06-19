Кишинёв, 19 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Кишиневе несколько сотен человек вышли на протест против шествия активистов ЛГБТ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Участники акции собрались в центре Кишинева у памятника господарю Стефану Великому. Среди манифестантов — представители Общества блаженной матроны Московской — организации, действующей в рамках Молдавской митрополии. Пикетчики держат плакаты «Остановите пропаганду гомосексуализма», передает РИА Новости.

В столице Молдавии с 16 по18 июня организация «Гендердок-М» провела при поддержке посольств западных стран ЛГБТ-фестиваль, который 19 июня должен завершиться «Маршем солидарности».