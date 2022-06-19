Донецк, , 12:36 — REGNUM ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще 5 снарядов. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по этому району города 8 снарядов калибра 122 мм.

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