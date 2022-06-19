Калуга, 19 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы пять ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 31 человека. Днём ранее, 18 июня, в регионе было зарегистрировано 23 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 402 человек, 102 356 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.