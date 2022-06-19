Омский район, Омская область, 19 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Омской области по факту падения параплана возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла утром, 19 июня, сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР На месте падения параплана. Омская область

Параплан разбился в районе деревни Малокулачье Омского района, примерно в 30 км от Омска. При посадке летальный аппарат перевернулся, и его конструкцией накрыло летевших на нём мужчин 1964 и 1967 годов рождения. В результате оба погибли на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

«В настоящее время на месте работают следователи, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в ведомстве.