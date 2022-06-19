Москва, 19 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» предложила компании S7 Space передать плавучий космодром «Морской старт» государству для восстановления комплекса. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

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Рогозин рассказал, что стартовый комплекс находится в удовлетворительном состоянии, но для его подготовки к стартам ракет «Союз-5» потребуются инвестиции в размере десятков миллиардов рублей. Глава Роскосмоса отметил, что компания S7 не располагает необходимыми для модернизации комплекса средствами.

Он заявил, что Роскосмос предложил компании передать плавучий космодром государству, чтобы позже заняться его восстановлением. Рогозин добавил, что в S7 пока не приняли решение по этому вопросу.

«Морской старт» был создан международным консорциумом для проведения запусков ракет-носителей семейства «Зенит». Комплекс состоит из стартовой плавучей платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander.

В 2018 году комплекс был приобретён российской компанией S7 Space (дочернее подразделение S7 Group). В марте 2020 года плавучая платформа и сборочно-командное судно были перебазированы в порт Славянка в Приморье.