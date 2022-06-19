Берлин, , 12:31 — REGNUM Более активно использовать электростанции на угле намерены власти Германии в качестве одного из путей для экономии газа и заполнения им подземных газохранилищ (ПХГ) страны. Об этом 19 июня сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на доклад германского минэкономики на эту тему.

Добыча угля (сс) FAndrey

«Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка», — говорится в докладе.

Также указывается, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что стране нужно сделать все необходимое для максимального заполнения ПХГ за время лета и осени.

Кроме того, отмечается, что законопроект о более активном использовании электростанций на угле должен быть принят 8 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что невзирая на антироссийские санкции Индия значительна увеличила объёмы импорта угля и нефти из России.