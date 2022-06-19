В Германии собираются больше использовать электростанции на угле
Берлин, 19 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Более активно использовать электростанции на угле намерены власти Германии в качестве одного из путей для экономии газа и заполнения им подземных газохранилищ (ПХГ) страны. Об этом 19 июня сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на доклад германского минэкономики на эту тему.
«Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка», — говорится в докладе.
Также указывается, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что стране нужно сделать все необходимое для максимального заполнения ПХГ за время лета и осени.
Кроме того, отмечается, что законопроект о более активном использовании электростанций на угле должен быть принят 8 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что невзирая на антироссийские санкции Индия значительна увеличила объёмы импорта угля и нефти из России.