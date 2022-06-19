Лондон, , 12:25 — REGNUM Принц Эндрю столкнулся с очередным судебным разбирательством. Об этом 19 июня пишет The Sun.

Принц Эндрю World Economic Forum

По данным издания, на принца подала в суд американка Кэролайн Кауфман — она утверждает, что её изнасиловал предприниматель Джеффри Эпштейн, когда ей не было 18 лет. При этом, как заявила девушка, герцог Йоркский также находился в особняке, где это произошло.

Ранее американка Вирджиния Джуфре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. По её словам, она была одной из несовершеннолетних жертв Джеффри Эпштейна, который познакомил её с принцем Эндрю, принуждавшим вступать с ним в связь против её воли.

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