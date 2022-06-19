Березники, Пермский край, , 12:25 — REGNUM В Березниках Пермского края 34-летний ранее много раз судимый гражданин осуждён за систематическое нанесение побоев женщинам и угрозе им убийством. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Суд

Установлено, что после освобождения из колонии гражданин стал встречаться со своей знакомой. Оба нигде не работали и время проводили за совместным распитием спиртных напитков. В один из дней он ударил подругу по лицу и потребовал золотые серёжки. Получив отказ, повалил женщину на пол и начал избивать. После этого женщина отдала ему требуемое. Он сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.

Также следователи выяснили, что гражданин неоднократно избивал свою сожительницу. Кроме того, в марте 2021 года он пришёл к своей бывшей жене и несколько дней избивал на глазах у её четверых детей, а также угрожал убить её и грудную девочку. Пострадавшая в итоге смогла вырваться и обратилась в полицию.

Суд назначил подсудимому десять лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.