Канск, Красноярский край, , 12:23 — REGNUM В Канске Красноярского края найдено тело 11-летнего ребёнка, утонувшего в реке Кан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, по факту происшествия ведётся проверка.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что девочка пришла на водоём днём 14 июня с сестрой и двумя подругами, где купались на мелководье.

«В какой-то момент погибшая девочка зашла на глубину, в этот момент её подхватило течением реки и понесло. Оставшиеся на берегу дети обратились за помощью о спасении к взрослым», — отметили в ведомстве.

Тело погибшей было найдено спустя четыре дня в 500 метрах от места трагедии. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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