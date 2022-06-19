Луганск, , 12:19 — REGNUM Заблокированные на заводе «Азоте» в Северодонецке боевики подают сигналы о том, что готовы к переговорам. Об этом 19 июня сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

«Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — написал он в Telegram-канале.

Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили кварталы и заблокировали боевиков нацбатальонов на территории завода «Азот».

Между тем, союзные войска продвинулись в населенном пункте Золотое, там идут уличные бои.

Читайте ранее в этом сюжете: В Золотом в ЛНР идут уличные бои