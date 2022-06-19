Москва, 19 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» ставит перед собой цель победить во всех турнирах, в которых будет участвовать в сезоне 2022/23. Об этом 19 июня заявил главный тренер команды Заур Хапов.

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

«Цели у «Локомотива» всегда одни — выигрывать все трофеи. Ребята понимают всю ответственность. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся», — приводит слова Хапова ТАСС.

Он добавил, что команда уже приступила к подготовительному периоду и тренируется на базе в Баковке.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков в 30 матчах. В Кубке России команда проиграла красноярскому «Енисею» на стадии 1/8 финала со счётом 0:4.