Москва, 19 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины, заявил 19 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Шли годы. … Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована. итуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины», — написал он в Telegram-канале.

«Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветлёнными, умными. А тётка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И всё», — подчеркнул он.

А дальше — как с построением коммунизма, дата ведь не названа. «Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю? P.S. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет?», — добавил он.